Eliana Michelazzo svela perché viveva con Pamela Perricciolo (la motivazione è surreale) e che rapporti c’erano fra loro

Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo sono (anzi, forse è meglio dire erano) coinquiline, amiche, colleghe e socie. Qualcuno ha ipotizzato anche ci fosse fra le due una relazione amorosa, ma sia Eliana che Pamela hanno smentito di essere omosessuali.

Intervistata dal settimanale Chi, Eliana Michelazzo ha spiegato come è nato il loro rapporto e perché ora ha deciso di denunciarla.

“Io e Pamela ci siamo conosciute nel 2009, dopo che ero uscita da Uomini e Donne. All’inizio si occupava delle mie serate e mi faceva tenerezza perché era in sovrappeso e questa cosa la turbava, così sentivo di doverla proteggere. E’ lei che mi ha presentato mio marito Simone Coppi. Lui era molto geloso e mi disse che dovevo stare sempre con Pamela, così è venuta a vivere a casa mia. Anch’io ero gelosa di lui perché mi aveva detto che era stato con Manuela Arcuri e per questo litigavamo spesso, sempre via social network. Se ho mai pensato che Pamela fosse innamorata di me? Non si è mai dichiarata lesbica, mi disse che era stata fidanzata con Igor, il fratello di Simone e, quando le chiedevo perché non si fidanzasse, mi diceva: “Non ho più uomini né fantasia”. Con me è sempre stata affettuosa, mai morbosa. Avevamo ognuna la propria stanza”.