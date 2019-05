“Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo stavano insieme ed usavano il profilo di Simone Coppi per ricattare le vip” – la sconvolgente dichiarazione

Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo sono state più che socie di un’agenzia di artisti e più che amiche, dato che per anni si sono amate. A rivelare questo scottante retroscena è stato Giuseppe Candela su Dagospia che ha così scritto:

“FLASH! NON CE LA FACCIAMO PIÙ A SENTIRE LE BOIATE DI ELIANA MICHELAZZO, IL TRIO HA ORMAI PERSO OGNI DIRITTO ALLA PRIVACY: LEI E LA PERRICCIOLO SONO LESBICHE, SONO STATE INSIEME PER ANNI, VIVONO INSIEME E INSIEME HANNO GESTITO I FINTI PROFILI, USATI PER RICATTARE STAR, STARLETTE E POLITICI – SIMONE COPPI NACQUE PER COPRIRE LA SUA BRUCIANTE SCONFITTA A ”UOMINI & DONNE” E L’AMORE SAFFICO – PAMELA PRATI È PIENA DI DEBITI DA BINGO E, PLAGIATA O NO, SI È MESSA IN MANO AL DUO”

Simone Coppi sarebbe stato quindi creato per usare come copertura all’omosessualità di Eliana Michelazzo, ipotesi che potrebbe essere stata portata alla luce anche da Daniele Interrante che nell’ultima puntata di Live Non è la d’Urso si è chiesto fra sé e sé a microfono aperto “Ma non è che questo Simone Coppi è stato usato come copertura da qualcuno?“.

Ecco un video di Eliana e Pamela insieme: