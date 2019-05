Eliana Michelazzo accusa Pamela Perricciolo di aver ingannato e minacciato vip per estorcere soldi

Eliana Michelazzo fra le pagine del settimanale Chi di Alfonso Signorini è stata un fiume in piena e dopo aver svelato com’è nato il suo rapporto con Pamela Perricciolo, ha svuotato il sacco e l’ha accusata di aver creato il profilo di Simone Coppi ed aver usato la storia della sua famiglia per estorcere soldi ai vip.

Per i pochi che non lo sapessero FanPage tempo fa ha scritto un lungo editoriale in cui aveva parlato della famiglia di Pamela Perricciolo, che vede suo padre e suo fratello arrestati e condannati nel gennaio del 2018 per associazione a delinquere di stampo mafioso con la finalità di ricostruire la ‘ndrangheta nelle Marche. Il padre Giuseppe è stato condannato a 9 anni 6 mesi e 15 giorni di reclusione, mentre suo fratello Salvatore a 15 anni (più 4 per aver sparato e ferito due persone). Secondo il giudice che ha emesso la sentenza il gruppo operava tra Ancona e Ascoli dedicandosi alle estorsioni ai locali, alle rapine, agli incendi, utilizzando armi ed esplosivi.

Quando questa storia è venuta alla luce, Pamela Perricciolo è collassata, come rivelato da Eliana Michelazzo, sparendo letteralmente dalla tv:

“La sera che FanPage scrisse dei problemi della sua famiglia è collassata ed ha chiamato l’ambulanza. Perché Pamela si è inventata i profili fake? Penso che dietro a tutto ci fosse un discorso economico. Mi dicono che abbia chiesto soldi ad alcune persone e anche Sara Varone ha detto di aver pagato per uscire dopo essere stata agganciata da un altro Coppi. E poi sospetto che Pamela, facendo credere a tutti che fossi sposata con un potente magistrato, chiedesse continui favori. Lei discuteva spesso con i nostri assistiti e io dovevo cercare di tamponare. Aveva modi bruschi e diceva frasi tipo “chiamo mio padre e ti faccio vedere io”, alludendo alle accuse di presunti legami con la criminalità organizzata del genitore. Le persone erano spaventate e io le difendevo. Adesso non abitiamo più insieme, l’ho mandata via, ho dato le chiavi di casa ai suoi genitori per portare via le sue cose e ho fatto denuncia perché si sono presi anche cose mie come un orologio prezioso e i regali che avevo messo via per Simone Coppi”.

Di ‘ndrangheta aveva parlato anche Pamela Perricciolo a Il Fatto Quotidiano quando – dopo mesi di silenzio – aveva rotto il tabù parlando della sua famiglia citando un aneddoto su Manuela Arcuri.

“Manuela Arcuri invece è stata coinvolta come testimone in un processo che riguarda mio fratello, roba di ‘ndrangheta. Si è scambiata in tutto cinque messaggi con questo Simone Coppi da cui dice di essere stata illusa”.

Da precisare che FanPage ha parlato di padre in carcere da gennaio del 2018, mentre Eliana ha detto di aver dato le chiavi di casa ai “genitori” di Pamela. Altro mistero. Dove sta la verità?