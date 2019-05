Eliana Michelazzo denuncia Pamela Perricciolo perché ne vuole uscire da vittima, ma Dagospia attacca: “Complici ed ex fidanzate” (VIDEO)

Con l’ultima puntata di Live Non è la d’Urso possiamo ufficialmente dire che dalla soap opera su Pamela Prati e Mark Caltagirone è stato creato uno spin-off sulle due manager Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.

Le due donne, un tempo molto affiatate e complici, si sono all’apparenza (la verità in questi casi è sempre difficile da decifrare) separate tanto da spingere Eliana Michelazzo a denunciare Pamela Perricciolo, colpevole – a suo dire – di aver creato il profilo Facebook di Simone Coppi.

“Ho denunciato Pamela Perricciolo. Mia sorella. Dieci anni della mia vita affianco a lei. L’ho denunciata perché tutto questo (si riferisce alla storia di Simone Coppi, ndr) purtroppo l’ha creato lei” – specificando poco dopo – “Qualcun altro sicuramente. Non dò tutta la colpa. Però c’è qualcuno dietro di lei e lei ci deve dire chi è, perché non è possibile. Pamela Perricciolo ha tentato più di una volta di prendere gocce di quelle calmanti, mi diceva ‘se muoio pensa alla mia famiglia’ mi faceva sempre sentire i sensi di colpa, io non capivo perché tutto questo”.

“Ho denunciato Pamela Perricciolo” La confessione CHOC di Eliana a #noneladurso@carmelitadurso pic.twitter.com/HcTIlElNqj — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) 22 maggio 2019

Questa storia però non combacia per niente con quanto portato alla luce da Dagospia, che ha svelato una relazione saffica fra le due ex manager di Pamela Prati, con tanto di complicità nell’ingannare e ricattare starlette della televisione italiana.

“Non ce la facciamo più a sentire le boiate di Eliana Michelazzo. Il trio ha ormai perso ogni diritto alla privacy: lei e la Perricciolo sono lesbiche, sono state insieme per anni, vivono insieme e insieme hanno gestito i finti profili usati per ricattare star, starlette e politici. Simone Coppi nacque per coprire la sua bruciante sconfitta a Uomini e Donne, e l’amore saffico”.

Eliana e Pamela stavano davvero insieme? Simone Coppi è davvero nato come copertura dell’omosessualità della Michelazzo? Quel Simone Coppi (ed il successivo Mark Caltagirone) sono stati davvero creati dalle due manager ed utilizzati per ricattare star e politici?