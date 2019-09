Eliana Michelazzo e la Perricciolo stavano insieme? Donna Pamela racconta la sua verità e dice una cosa giustissima

Ospite di Manila Gorio nel programma Esclusivo Tv, Pamela Perricciolo ha smentito i rumor secondo i quali tra lei ed Eliana Michelazzo c’era una relazione sentimentale.

Madame Pamelà ha anche aggiunto di non aver ricevuto nessuna denuncia per adesso.

“Tra noi non c’era nessun sentimento. No, assolutamente no. Non c’era nessunissimo rapporto che andava oltre l’amicizia. Il nostro era solo un rapporto di sorellanza. Io ho un fratello e per me lei era una sorella. Non rinnego il passato, non ho tolto nessuna foto con lei, a differenza sua. Stavamo sempre insieme.

Eliana ha detto di avermi denunciata, ma a me la notifica non è ancora arrivata. Aspetto di rispondere nelle sedi opportune. Per quanto riguarda la sera dell’acido, io sono stata chiamata, ci sono i tabulati. Io non sapevo nulla. Ero in giro con le amiche, avrei dovuto avere l’acido nel portabagagli. Eliana è stata mia sorella per dieci anni. Lei dà tutte le colpe a me, ma penso che qualcuno l’abbia portata a dare le colpe a me, perché lei sa come sono andate le cose. – continua la Perricciolo – Lei mi dice tante cattiverie. Me le riportano le cose che dicono. Non penso ci riconcilieremo mai. I rapporti si sono rovinati.

Tutti pensano che ci sia qualcosa di costruito per il patto di riservatezza che avevamo firmato. Per chi dice che ha organizzato tutto Donna Pamela: io questo patto me lo sono visto arrivare sulla scrivania. Eravamo io e Pamela e ci ha chiamato Eliana dicendo: “Venite dal mio avvocato”. Lui ci ha detto che avevo pensato al patto tra noi tre. Pamela Prati non lo voleva firmare, ma l’avvocatessa ha detto che serviva per tutelare tutte e tre. L’abbiamo firmato, anche se non ha avuto valore più di tanto.

Noi dovevamo fare solo una cosa: tre sedie, tre persone che chiedevano scusa per quello che avevano fatto. Una ha sbagliato in un modo e le altre in un altro. Che Eliana va a dire ‘sono malata mi devo curare’, l’altra dice ‘se non mi date i soldi non vengo’. Io mi sono seduta da sola a Live. Dovevamo chiedere tutte e tre scusa e basta”.