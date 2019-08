Eliana Michelazzo parla di querele facendo molta attenzione all’uso delle parole, la soap (scritta male) continua?

Agosto sta volgendo al termine ed i salotti di Mediaset sono pronti a riaprirsi, per questo motivo Eliana Michelazzo è tornata a parlare di Pamela Prati e Pamela Perricciolo che questa primavera hanno tenuto banco per mesi fra carta stampata, web e tv.

La soap opera su Mark Caltagirone, conclusa con una serie di minacce di querele, sembrerebbe infatti essere pronta a riaprirsi: intervistata da Novella 2000, Eliana Michelazzo ha prima parlato del suo nuovo fidanzato e poi delle sue ex colleghe.

Eliana ha confessato di non aver querelato Pamela Prati e di essere sicura di vedere Pamela Perricciolo in tribunale, senza però specificare di averla denunciata. Insomma: è sicura di vederla in tribunale perché l’ha querelata o perché è certa di esser stata querelata? Il mistero si infittisce e secondo me l’uso delle parole non è stato casuale.

“Pamela Prati e Pamela Perricciolo? Non le ho più sentite, ma vedo che tutte e due stanno belle tranquille. Ben venga per loro! Non ho denunciato la Prati, ma con la Perricciolo sicuramente ci vedremo in tribunale, questo è sicuro. Con il lavoro sono messa male, perché tutte le ragazze che lavoravano con me si sono tirate indietro e io ho avuto difficoltà a pagare determinate cose. Sto cercando di saldare i debiti con le aziende, ma è molto dura perché ci ho rimesso molti soldi in questa storia”.

Che ne pensate?