Eliana Michelazzo va in questura ed interrompe i rapporti con Pamela Prati – lo scoop di Oggi

A 24 ore dall’intervista che vedremo a Live Non è la d’Urso, pare che Eliana Michelazzo abbia deciso di interrompere qualsiasi rapporto con Pamela Prati e Pamela Perricciolo. Secondo il settimanale Oggi, l’ex manager della showgirl stamani sarebbe andata in questura per parlare della presunta aggressione con l’acido, subita da lei e dalla Prati.



“Secondo quanto risulta al settimanale Oggi, Eliana Michelazzo ha chiuso ogni rapporto di collaborazione con la socia Pamela Perricciolo e con l’assistita Pamela Prati DEPOSIZIONE IN QUESTURA – Eliana Michelazzo da stamattina, mercoledì 21 maggio, sta deponendo come persona informata sui fatti presso la questura di Roma Ponte Milvio, in seguito alla presunta aggressione con l’acido denunciata qualche giorno fa dalla Perricciolo.”

A quanto pare adesso la Polizia farà davvero luce sulle aggressioni con l’acido. Mi auguro che almeno questo sia tutto vero, perché su certe cose non si scherza, non è trash o gossip.

Eliana Michelazzo che ha detto che oltre a Mark Caltagirone non esiste nemmeno il suo storico fidanzato.

Questa telenovela sta dando grandissime soddisfazioni. pic.twitter.com/jgzhmQxa4v — Alexia Galaxia (@_AlexiaGalaxia) 19 maggio 2019

RAGA ELIANA HA CONFESSATO CHE MARK CALTAGIRONE NON ESISTE E CHE NON ESISTE NEMMENO IL SUO FIDANZATO ADOROO pic.twitter.com/jWJpc0Bc7N — Ros (@nat_addicted) 19 maggio 2019