Eliana Michelazzo risponde all’intervista della Perricciolo e la incastra con un dettaglio importante (VIDEO)

Ieri sera Pamela Perriciolo ha raccontato la sua veritàhahahahah a Barbara d’Urso. Donna Pamela ha accusato Eliana Michelazzo di essere sua complice e di sapere da anni che Simone Coppi non è mai esistito.

Eliana ha seguito la diretta insieme ad una nota artista futurista, Selvaggia Roma (molti di voi se la ricorderanno per il suo capolavoro datato 12 maggio 2019) ed insieme le due donne hanno affermato che quelle dette dalla Perricciolo in tv sarebbero tutte menzogne. La Roma ovviamente ci ha anche deliziato con una delle sue performance futuriste che vi riporto immediatamente:

“Le colpe ci sono… certo!!! Ma tutto questo?? Sono contenta. Sono contenta. Contenta perché stasera mi ha mostrato molto e fatto sentire tanto. Ci sono le prove! Anche perché le parole le porta via il vento!”

La Michelazzo però ha incastrato nuovamente la sua ex socia, con un dettaglio importante. Eliana ha ricordato che Pamela lo scorso aprile continuava a parlarle di Simone Coppi e di sua madre Ginevra, come se fossero due persone reali (ieri la Michelazzo ha anche pubblicato i vocali in questione). Donna Pamela ieri a Live Non è la d’Urso non ha spiegato questo comportamento assurdo e che ad oggi è la miglior prova presentata da Eliana.