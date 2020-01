Eliana Michelazzo attacca l’ex amica Selvaggia Roma: “Ladra, fai schifo, sei una pu……”

Dopo la fine di Pratiful e Al Passo con i Coppi, ieri notte è partito uno spin off ‘Feud: ladra, ridammi le mutande‘, le protagoniste sono Eliana Michelazzo e Selvaggia Roma. L’ex moglie di Simone Coppi ha rivolto pesantissime accuse all’amica. Sembra infatti che la Roma abbia rubato le mutande e il fidanzato alla Michelazzo.

“Ragazzi purtroppo non mi va di parlare delle mie cose private ma sono obbligata a farlo. Ieri sera ho ricevuto una chiamata di conferma dove ho saputo che Selvaggia Roma è stata col mio ex fidanzato Daniele, ma ovviamente qualche mese fa io avevo già scoperto tutto, però avevo un pochino bypassato questa cosa perché non pensavo che erano stati a letto. Invece purtroppo lei ha confermato questo e io sono obbligata a dirlo. – racconta Eliana – Sono rimasta malissimo, perché lei era una persona che viveva a casa con me e comunque mi è stata vicina in tutto il periodo brutto della mia vita e per me questa è stata una grande pugnalata. Lasciamo perdere il fatto di lui perché lui è un uomo e magari se stuzzicato, ci è cascato, ma non lo giustifico. Mentre lei essendo una mia amica, essendo una persona che ha visto quanta sofferenza ho avuto e quanto mi piaceva lui, poteva evitare di sentirlo e di starci a letto. Ma la cosa peggiore è che io quando ho scoperto tutto, le ho chiesto anche i messaggi e lei ha cancellato tutto.

Ovviamente lei ha cercato di farsi perdonare e io sono stata buona e carina perché stava in casa con me e non mi andava di cacciarla di casa perché io non sono questo tipo e comunque ho pensato ‘si sono sentiti, magari era per una cosa buona’ e non ho pensato che potevano esser stati a letto insieme. Invece no, perché lei ha confermato tutto quanto e quindi dico ‘perché vai a letto con i fidanzati delle altre?’. Anche se la mia storia è terminata, eviterei. Fatti la tua vita, le tue cose. Evita di andare a letto con i fidanzati delle altre. Come ti ho dato una mano io, me l’hai data tu, quindi perché pugnalarmi così alle spalle? Fatti la tua vita, fatti le tue cose, ma sparisci dalla mia vita! Sparisci, che ovviamente sei già sparita. Che schifo! Tu dici che sei andata a letto con lui perché la storia era finta, ma tante persone possono dire che io andavo a dormire da lui. Ammetti che sei una grande put, punto. Ti sei presa anche le mie mutande, approfittatrice, ladra”.