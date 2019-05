Eliana Michelazzo, nuovi retroscena choc sulle sue bugie sul marito Simone Coppi (VIDEO)

Eliana Michelazzo, come rivelato dalla stessa Barbara d’Urso, questa sera a Live Non è la d’Urso confesserà di essere una vittima al pari di Pamela Prati e di non aver mai conosciuto suo marito Simone Coppi, un personaggio inesistente.

Che Simone Coppi sia il frutto di una mente fantasiosa è vero, ma che Eliana Michelazzo non lo abbia “mai conosciuto” passando così da vittima è totalmente infondato, dato che – come vi ho ampiamente dimostrato in questi precedenti articoli – la manager delle star ha in più occasioni taggato il falso marito su Instagram ed ha anche raccontato ai giornali i dettagli della loro convivenza e dei loro appuntamenti. Insomma, più che vittima Eliana è complice.

Ad aggiungere un nuovo tassello al puzzle è stata questa mattina Federica Benincà, ex assistita della Aicos Management, che ha raccontato a Mattino Cinque di Federica Panicucci come Eliana in lacrime le abbia confessato di stare male perché non riusciva a rimanere incinta e delle giornate passate da sola con il marito.

“Ho visto Eliana piangere perché non riusciva ad avere bambini con Simone Coppi, la chiamavo e mi diceva che si prendeva una giornata di pausa con suo marito. Che lui era un giudice antimafia e per questo non potevamo mai vederlo”.

Ecco il video:

Ed ecco la foto del tatuaggio che Eliana si è fatta con il nome del suo falso marito: