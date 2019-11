Eliana Michelazzo lancia un singolo dedicato al marito immaginario Simone Coppi – VIDEO

Al grido di “Selena Gomez who? ” è arrivata una nuova popstar: Eliana Michelazzo. L’ex manager di Pamela Prati ha pubblicato una ricca anteprima del suo primo singolo, “Riparto da Me“. Il pezzo parla del suo matrimonio fake con l’inesistente Simone Coppi.

“Non riesco ad esprimervi esattamente ciò che provo in questo momento, un mix di gioia ed adrenalina. Sono felice e fiera di questo progetto e non vedevo l’ora di condividerlo con VOI… Voi che mi avete sostenuta sempre e comunque! E come promesso… Ecco un pezzetto del video “Riparto da me”. Eliana Michelazzo feat. The Gambler – da venerdi 29 novembre in tutti i digital stores, Spotify, iTunes, Apple Music, YouTube ecc”.

Adesso però voglio sapere se preferite la hit di Eliana Michelazzo o il nuovo singolo di Pamelona, Corazón De Vacaciones.

Eliana Michelazzo: Riparto da Me – il testo

Ci son momenti in cui la sento

quella voce forte dentro me

quando ti senti andare in pezzi

ti aggrappi a quello che non c’è

le parole scritte su uno schermo

scatenano una dolce fantasia

passano leggere sul tuo petto

ma c’è silenzio e nostalgia

Mi ha tratta in inganno

lo sapevi che mi fidavo

lo sentivi che poi cedevo

capivi che mi innamoravo

No caro no, non ci ricado più

mi rialzo in piedi e non esisti più

la mai vita è qua dentro le mie mani

stretta tra le dita

corro verso il mio domani

Riparto da me