Eliana Michelazzo sta male – le prime parole dopo la confessione (lascia l’agenzia di Pamela?)

Ieri mattina Eliana Michelazzo ha rivelato a Barbara d’Urso la verità sul caso delle nozze di Pamela Prati. La manager ha detto che Mark Caltagirone non esiste ed ha aggiunto di aver paura e voler andare in un posto isolato, magari al Grande Fratello.

«In tv ho mentito, non ho mai incontrato Mark Caltagirone, l’ho visto solo in un video di pochi secondi in cui lui è in auto con la mia socia Pamela Perricciolo. La voce di quell’uomo è diversa da quella della telefonata avvenuta nel programma “Live”. A questo punto credo non esista». Eliana Michelazzo rivela in lacrime: «Io sono stata la prima vittima di questo sistema. Da 10 anni ho un fidanzato fantasma, Simone Coppi, solo ora ho aperto gli occhi: mi mandava foto, messaggi, un anello, mi sono tatuata il suo nome. Adesso, ascoltando le storie delle altre vittime, ho capito la verità: non esiste. Preferirei non sapere chi si nasconde dietro quelle false identità…». Conclude la Michelazzo: «Dopo questa mia confessione ho paura, non voglio avete contatti con nessuno, dovrei andare all’estero o in un posto isolato dal mondo come un convento o la casa di “Grande Fratello”».