Eliana Michelazzo si è innamorata di Stephan Weiler, il “vero Simone Coppi” – la dichiarazione

Che Eliana Michelazzo si fosse presa una mezza cotta per Stephan Weiler (il ragazzo a cui sono state rubate le foto e usate per costruire l’identità di Simone Coppi) lo avevamo capito dalla dedica che gli aveva fatto la settimana scorsa, ma adesso abbiamo la conferma.

Ieri sera durante una live, Eliana ha detto di essere innamorata del bellissimo modello svizzero, che purtroppo per lei è fidanzato.

“Ragazzi è bellissimo, mi piace, purtroppo è fidanzato. Speriamo che si lasci, ditegli di lasciarsi. No, dai non si dicono queste cose, sono relazioni personali e non devo intromettermi.

Niente non c’è trippa per gatti con Stephan Weiler. Inutile che mi chiedete sempre di lui. Per me è bello come il sole. Io mi sono innamorata di lui anche perché è bello, però basta, devo dimenticarmelo, è fidanzato.”