Eliana Michelazzo ha un crollo e non rientra in studio a Live Non è la d’Urso (VIDEO)

Qualche settimana fa Eliana Michelazzo dopo aver confessato la verità su Mark Caltagirone e Simone Coppi, si è sentita poco bene ed è anche finita per terra nel backstage del programma.

Ieri sera c’è stato un altro imprevisto. Eliana è stata chiusa in ascensore con Stephan Weiler, il ragazzo a cui sono state rubate le foto e usate per costruire l’identità di Simone Coppi, lo sposo fantasma della Michelazzo.

Una volta uscita dall’ascensore, la ragazza si è rifiutata di tornare in studio ed è scoppiata a piangere dietro le quinte.

“Scusatemi, non mi sembra tutto questo normale. Non ce la faccio a tornare in studio, voglio rimanere qui, scusate. Il problema è anche la vergogna, questa cosa non è normale e lo sto realizzando giorno dopo giorno. Vi chiedo di togliere le telecamere”.

Lo spin off del Mark Caltagirone gate continua a regalarci tantissime gioie.