Eliana Michelazzo è svenuta dietro le quinte di Live Non è la d’Urso – ecco cosa è successo

Ieri sera a Live Non è la d’Urso Eliana Michelazzo ha finalmente confessato che Mark Caltagirone non esiste, così come non esiste suo marito Simone Coppi (con il quale era “sposata” da 10 anni e che baciava virtualmente). La donna ha detto di essere stata plagiata ed ha rivelato di aver denunciato la sua amica Pamela Perricciolo.

Dopo la diretta, Eliana si è sentita male ed è svenuta dietro le quinte. A raccontare quello che è successo nel backstage di Live Non è la d’Urso è stata Barbara poco fa a Pomeriggio 5.

“Ieri sera c’è stata la grande confessione. Prima c’è stata una parte registrata di notte, di qualche giorno prima, poi l’intervista con me. Dopo l’intervista in diretta con voi, Eliana Michelazzo dietro le quinte si è sentita male ed è svenuta appena abbiamo finito la trasmissione. Dopo la diretta dietro le quinte è successo di tutto.”

Mi auguro ci fossero le telecamere, perché abbiamo bisogno di vedere lo show che si è consumato nel backstage.

Barbara non ci deludere.



Dopo la puntata la Michelazzo è svenuta #Pomeriggio5 — Davi De (@davided81) 23 maggio 2019

Eliana Michelazzo ieri sera è svenuta#pomeriggio5 — Salvo Vassallo (@SalvoVassallo4) 23 maggio 2019

Eliana è svenuta dopo #livenoneladurso #NoneladUrso … Mark Caltagirone e Simone coppi sono scomparsi… #Pomeriggio5 — Lightnike (@waroglight) 23 maggio 2019