Elisa De Panicis nella bufera per le sue parole sul Coronavirus e sul sud/nord Italia: i video cancellati

In queste settimane abbiamo sentito influencer che ci spiegano come indossare le mascherine, quali ristoranti evitare e che precauzioni prendere contro il Coronavirus. Ieri pomeriggio un’ex gieffina è finita nella bufera per alcune storie che ha pubblicato su Instagram. Elisa De Panicis mentre si trovava in un centro benessere si è detta felice perché il “sud Italia ha vinto contro il nord con il Coronavirus”.

“Io lo so che adesso tante persone inizieranno a scrivermi delle cose tipo super cattivissime in privato sui messaggi. Però per una volta il sud ha vinto contro il nord. Perché quelli del nord non possono scendere. Pe runa volta tutti i milanesi, i lombardi e i veneti hanno bisogno di andare al sud e non possono farlo. Questa per me è la cosa più bella del Coronavirus. Che dire? Finalmente. Per una volta ragazzi ce l’abbiamo fatta”.

Ovviamente le parole dell’influencer hanno alzato un polverone ed Elisa è stata duramente criticata da migliaia di follower. Poche ore dopo la pubblicazione, la De Panicis ha cancellato le storie incriminate, che però ormai erano finite su decine di altri account.

Questa ragazza non è una sprovveduta, ha partecipato a diversi reality in tutto il mondo e conosce il mondo dei social, sapeva benissimo l’effetto che avrebbero avuto quelle parole.

Elisa De Panicis: i video sul Coronavirus.

Ma avete visto le stories della De Panicis? Ma io non ho parole!

Ma questa è fuori!

Nel 2020 ancora distinzioni tra nord e sud, e la cosa ancora più grave è che scherza su una cosa serissima. #gfvip4 — sorridimi. (@prioritiesx_) February 25, 2020