Elisa De Panicis fa arrabbiare i napoletani: “Chieda scusa a tutta Napoli”

Il Grande Fratello Vip 4 è iniziato da appena una settimana e già non si contano le polemiche. Dopo il caso di Salvo Veneziano, le accuse di omofobia per Fernanda Lessa e quelle rivolte a Barbara Alberti per le frasi su Pasquale, anche Elisa De Panicis ha fatto arrabbiare una discreta fetta di pubblico.

Qualche giorno fa l’influencer ha detto: “Quando parlo francese mi sento elegante. Lo spagnolo invece mi ricorda Napoli. Quando parlo spagnolo mi sento cafona”.

Migliaia di napoletani sui social hanno attaccato Elisa ed è intervenuto addirittura il Movimento Neoborbonico, che in una nota ufficiale ha chiesto un provvedimento contro la concorrente (che tanto uscirà con il televoto).

“Senza entrare nel merito della qualità della trasmissione – afferma una nota del Movimento – e senza entrare nel merito delle qualità della De Panicis, delle sue dichiarazioni o del suo abbigliamento, visto che la redazione ha già (giustamente) espulso un concorrente per il suo linguaggio volgare e violento riferito proprio alla De Panicis, si richiede alla redazione un provvedimento anche contro la influencer nel rispetto di milioni di Napoletani (tanti, purtroppo, anche quelli che seguono il GFV)”.

Rispetto assolutamente l’indignazione di chi si è lamentato sui social (anche perché spesso i napoletani sono oggetto di discriminazioni di varia natura), ma personalmente quando mi dicono che il mio accento toscano è un po’ grezzo non mi infastidisco affatto.

#GFVIP Ma chi è sta cretina che dice che se parla spagnolo,pensa a napoli e si sente cafona ? Mentre se parla francese si sente elegante! Ma mandatela fare un giro a napoli, e soprattutto chiedesse scusa a i napoletani! L’unica cafona e lei. — Eduardo Tasca (@edutasc) January 13, 2020

Elisa: “Quando parlo spagnolo mi sento più terra terra, cafona perchè la Spagna mi ricorda Napoli” SCUSAMI? NON HO CAPITO. CAFONA SARAI TE MATUTTAPPOST? #GFVip pic.twitter.com/MagvLlOSWH — gravity🌓 (@bookoflove97) January 13, 2020