Un uccello irrompe negli studi di Fabio Fazio ed Elisa scappa spaventata (VIDEO)

Elisa ieri sera è stata ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa dove ha cantato il singolo Tua Per Sempre, estratto dall’album Diari Aperti che è uscito nel 2018.

“Tanto resto tua per sempre

Non so mentire al cuore mio

Ogni volta è facile scappare via

L’amore a volte è una bugia

Comunque vada resto tua, resto tua 🎶@elisatoffoli dal vivo a #CTCF con “Tua Per Sempre” pic.twitter.com/aMaj5q50jG

— Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) January 19, 2020