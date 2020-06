Le ultime parole di Elisa Isoardi prima di chiudere (in lacrime) per sempre La Prova del Cuoco

La Prova del Cuoco chiude ufficialmente i battenti dopo 20 anni di messa in onda: era infatti il 2000 quando Antonella Clerici al grido di “Pronti cuochi via!” dette vita alla sfida culinaria fra Pomodoro Verde e Pomodoro Rosso.

8 anni dopo, quando Antonella Clerici si congedò per maternità, venne sostituita da una giovanissima Elisa Isoardi che restò in carica per ben due anni, per poi lasciar posto nuovamente alla Clerici. Fino al 2018, quando Antonellina ha deciso di lasciare il daytime di Rai Uno per dedicarsi più alla famiglia. Anche in quell’occasione fu chiamata a sostituirla la Isoardi che oggi ha chiuso definitivamente la trasmissione con gli occhi lucidi.

“Ringrazio tutto lo studio, la regia, la fotografia, trucco e parrucco e poi ancora la scenografia, l’arredamento, quello che vedete attorno a noi, la cucina di servizio, l’attrezzeria e la produzione Rai, Endemol e tanti altri. Saluto tutta la famiglia che da vent’anni realizza questo programma con passione. Siete state fantastici, mi avete supportato e tutta la squadra de La Prova Del Cuoco. Oggi non piango stranamente, forse perché devo rendermi conto della cosa. Lo farò a casa con il mio cane Zenit. Mi dispiace perché era bello, perché questa trasmissione compiva vent’anni, Mi porto nel cuore il sorriso di tutti. Grazie fino in fondo per quello che mi avete dato. Io spero che sia un arrivederci e non un addio”.

Una trasmissione storica della Rai che chiude a causa dei bassi ascolti. Mi dispiace molto, sono sincero.

Ciao, La Prova del Cuoco.