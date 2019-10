Elisa Isoardi spiava il telefono a Matteo Salvini a sua insaputa: “Dentro ci ho trovato..”

La storia d’amore fra Elisa Isoardi e Matteo Salvini è ormai un ricordo lontano e la conduttrice di La Prova Del Cuoco (che da gennaio la vedremo nel cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle), intervistata nella trasmissione radiofonica Un Giorno Da Pecora su Rai Radio 1 ha confessato:

“Spiavo il telefono di Matteo Salvini ma lui non sapeva. Conoscevo la sua password ma lui non lo sapeva. Dentro ci ho trovato quel che dovevo trovare e ho fatto le scenate che dovevo fare, come fanno tutte le coppie e come fanno le donne gelose. Lui era calmo. Quella volta ho spaccato di tutto a me quando vengono i cinque minuti… Il telefonino gliel’ho spaccato troppe volte”.