Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia non si parlano più: svelato il motivo del litigio

L’amicizia tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia pare sia naufragata. L’ex velina mora durante un’intervista rilasciata a Chi ha preferito non parlare di questa rottura umana e professionale.

Oggi però Giuseppe Candela su Dagospia ha svelato il presunto motivo di questo addio. Maddalena Corvaglia dopo il divorzio da Stef Burns, ha lasciato la California ed è tornata a vivere in Italia. Questo avrebbe causato dei problemi economici ad Elisabetta Canalis con cui la Corvaglia aveva aperto una palestra a Los Angeles.

“Come mai Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno litigato? La rottura tra le due ex veline non è mai stata confermata, non sono più apparse sui social insieme ed Ely si è lasciata andare a frasi sibilline. In realtà l’amicizia tra la mora e la bionda sarebbe entrata in crisi con il rientro in Italia di Maddy, come la chiamano in molti, che avrebbe creato qualche problema economico e di gestione all’ex amica con cui aveva aperto insieme una palestra a Los Angeles. Le due non si parlano più, riusciranno a far pace?”