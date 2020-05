Élite 4: ecco gli attori che sono stati confermati (e quelli che non vedremo più)

Élite 4 è realtà.

Proprio questa settimana, infatti, i membri del cast della serie hanno ricevuto il copione e – CoronaVirus permettendo – appena potranno torneranno a Las Encinas per registrare le scene.

Come già sappiamo però non tutti torneranno nel quarto capitolo di Élite, dato che Carla (Ester Exposito), Lu (Danna Paola), Nadia (Mina El Hammani), Valerio (Jorge Lopez) e Polo (Alvaro Rico) hanno abbandonato. C’è chi è andato all’estero a studiare, chi si è trasferito e chi è morto ma beh, dettagli. Sembrerebbero non essere confermati neanche Malick (Leiti Sene) e Yeray (Sergio Momo) visti solo nell’ultima stagione.

Élite 4, i personaggi confermati

Fra i personaggi confermati in Élite 4 (come svelato da Netflix) ci sono Samuel (Itzan Escamilla), Guzman (Miguel Bernardeu), Ander (Aron Piper), Omar (Omar Shanaa), Rebeka (Claudia Salas) e Cayetana (Georgina Amoros).