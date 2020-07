Elodie nel video Ciclone ricrea il fantastico film del 1996 di Pieraccioni che recita un cameo alla fine

Era il 1996 quando Leonardo Pieraccioni uscì al cinema con Il Ciclone, commedia romantica ambientata nel cuore della Toscana.

Al centro della trama la famiglia Quarini composta dal padre Osvaldo, il figlio pittore Libero (interpretato da Massimo Ceccherini), la figlia Selvaggia (apertamente lesbica ed infatuata di Natalia Estrada) e l’altro figlio Levante (interpretato da Leonardo Pieraccioni). La loro piatta vita di provincia si stravolge quando si imbattono in un gruppo di ballerine di flamenco, fra cui Lorena Forteza che farà perdere la testa proprio a Pieraccioni.

A circa 25 anni di distanza Elodie con Takagi & Ketra, Mariah, Gipsy King, Nicolas Reys e Tonino Baliardo hanno deciso di rendere omaggio al film e di ricrearlo fedelmente per il loro omonimo videoclip. Fra le guest star Francesco Mandelli (che interpreta Massimo Ceccherini), Sergio Forconi (nei panni nuovamente di Osvaldo Quarini) ed ovviamente Leonardo Pieraccioni, che chiude ironicamente il video con un breve cameo.

Semplicemente fantastico.

Piripì!







Ciclone | Testo

Scriverò di amarti sulle note di un iPhone

fisso la parete tanto non ti chiamerò neanche stasera

non vale la pena

è agosto ma si gela

anche se non serve a niente

intentar llamarte pero como de equivocarme

con te estas no me das

no quiero esaminarte

yo moría por ti

no se si tu es por mi

lo que te das la voz

que no les funcionó

prima di te ero sola ero mia

era tutto più facile

ora in questa follia

ho imparato a danzare

100 giorni senza rincontrarsi

non credevo che poi mi mancassi

Scriverò di amarti sulle note di un iPhone

fisso la parete tanto non ti chiamerò

neanche stasera

non vale la pena

è agosto ma si gela

anche se non serve a niente

sottovoce dirti si

stanotte solamente

sottovoce dirti si

mi sfiori appena

è un brivido sulla mia schiena

mirando asi a la pague

pensando en llamarte

con te estas no me das

no quiero esamina tu me

se pienso que si

e poi me digo no

te puedo llamar

al que quierrá de ti

prima di te ero sola ero mia

era tutto più facile

ora in questa follia

ho imparato a danzare

zingara è la notte per cercarsi

sei un ciclone il cerchio dei miei passi

Scriverò di amarti sulle note di un iphone

fisso la parete tanto non ti chiamerò neanche stasera

non vale la pena

è agosto ma si gela

anche se non serve a niente

sottovoce dirti si

mi sfiori appena

sei un brivido sulla mia schiena

sulla mia schiena