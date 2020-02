Elodie parla del coming out di sua sorella: “Lei è lesbica, io l’avevo capito prima di lei”

Elodie in questo momento sta vivendo un momento di rinascita artistica, grazie anche al successo del singolo che ha presentato a Sanremo 2020. La cantante di Andromeda in una recente intervista rilasciata a Grazia, ha rivelato che sua sorella è omosessuale ed ha anche raccontato del coming out e di come la sua famiglia abbia vissuto tutto con estrema naturalezza.

“Mia sorella è lesbica. Che lei fosse omosessuale, l’ho capito prima di lei. Diciamo che è stato un percorso lungo. Nella vita ci siamo sostenute a vicenda, ma ancora oggi non ci diciamo tante cose, ci amiamo e basta. Quando me l’ha confidato, piangeva. Tutti in famiglia l’avevamo capito, mio padre in questo è sempre stato aperto e ci ha parlato con naturalezza di sess0, senza fare riferimento al genere“.

Elodie aveva parlato già di sua sorella Fey durante un’intervista a Vice.

“A casa c’era violenza – ha raccontato in un’intervista a Vice – cercavo di proteggere mia sorella più piccola. I miei genitori hanno pensato a come ricominciare la loro vita al di là del fatto di essere genitori. Io sono stata molto arrabbiata con la mia famiglia. Non avevo molte regole. A 14 anni potevo pure tornare alle 6 del mattino e nessuno mi diceva niente. Uno dei miei primi lavori è stato la cubista. Era il lavoro che faceva mia madre e quando l’ho scoperto mi sono arrabbiata – ha detto – pensavo fosse un lavoro da donna poco di buono. Ho imparato a difendermi quando allungavano le mani. Io sono coatta, ho spaccato mani, telefoni – ha detto – la borgata mi è servita”.