Elodie conferma la lite con Masini: “Sono ancora arrabbiata con lui per quello che mi ha fatto, non voglio farci pace” (VIDEO)

Nei giorni scorsi si è parlato di una litigata tra Elodie e Marco Masini avvenuta nel backstage del Teatro Ariston. Oggi durante un’intervista rilasciata nel programma radiofonico Radio 2 Social Club la cantante di Andromeda ha confermato lo scontro con il collega ed ha anche aggiunto di essere ancora arrabbiata.

“Sono ancora arrabbiata con lui, me l’ha detto 5 minuti prima di esibirmi, ero tesa. È vero, Masini mi ha fatto body-shaming, mi ha detto più volte ‘Mangia!’. Sono stanca di dovermi difendere da chi pensa che non io non mangi.

Mi sono stancata di dovermi difendere dalle persone che pensano che io non mangi. Quando tu vedi una donna che ah reso 3 kg e che è più formosa, tu non vai da lei a dirle ‘magna de meno’. Se una donna perde 2 kg, tu mi vedi leggermente dimagrita, tu vieni da me e mi dici ‘devi mangiare’. Ma non è da str*nzo? Come se io avessi un problema alimentare. L’ha detto più volte. Ci siamo incontrati per la cover di Tv Sorrisi e Canzoni e mi ha detto ‘mangia’. Io gli ho detto ‘guarda che mangio’. E lui mi ha risposto ‘mangia della Nutella’. Io già sono complessata per questa storia della mia magrezza, quindi basta. Poi ci siamo incontrati ancora, dietro le quinte del Teatro Ariston e prima di esibirmi mi ha detto ‘però devi mangiare’. Mi guardava e rideva. Io gli ho detto ‘guarda Marco, che io mangio’. Le cose sono 2, o ha aperto un ristorante, oppure è un po’ maleducato. Nessuna pace, io sono ancora arrabbiata con Marco Masini. Adesso non ci voglio fare pace, io sono un po’ infantile”.