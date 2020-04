Elodie ricorda il suo ex fidanzato: “Non stava bene non poteva amarmi”

Elodie è felicemente fidanzata con Marracash, ma intervistata da Repubblica ha ricordato il suo vecchio fidanzato.

“Mi sono trasferita in Puglia per amore, io avevo vent’anni, lui molti più di me. Ero incosciente, non sopportavo più la mia famiglia, scappavo da una situazione più grande di me che avevo creduto di poter gestire. Ora non lo farei mai, allora pensavo di non avere niente da perdere. In realtà lui non stava bene, non poteva amarmi, e io ero di nuovo in una situazione più grande di me e con uno sconosciuto”.