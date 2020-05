Elodie pubblica il suo tormentone estivo ‘Guaranà’ e mostra il suo nuovo look

Dopo il successo di Andromeda Elodie è tornata con un nuovo singolo, Guaranà, inedito scritto da Davide Petrella e prodotto da Dardust. Nonostante non faccia parte di This Is Elodie, Guaranà mantiene una certa coerenza con il sound del disco uscito lo scorso gennaio.

Al primo ascolto la mia reazione è stata molto simile a quella che ho avuto con Margarita: ho sentito il profumo di mojito e crema solare ed ho canticchiato da subito il ritornello. Sono quasi sicuro che siamo davanti ad uno dei tormentoni estivi del 2020.

Elodie – Guaranà, il Lyric Video.

Elodie annunciando Guaranà ha anche mostrato ai follower il suo nuovo look.

Visualizza questo post su Instagram GUARANÀ fuori stasera a mezzanotte su Spotify e Apple Music 💜 Un post condiviso da Elodie (@elodie) in data: 12 Mag 2020 alle ore 4:49 PDT

Elodie, il testo di Guaranà.

Disegnerò nel cielo quello che non vedi

Raccontami ogni cosa, tranne i tuoi segreti

Te lo spacco quel telefono

L’ho sempre odiato il tuo lavoro

Tiro su le cuffiette in metropolitana

Sopravvissuti come gli iguana

Ci siamo fatti male, la vita è strana

Uno stallo alla messicana

Vengo verso di te, verso di tePer capire le cose migliori

Che ho perso di te, perso di te

Dovremmo sfiorarci la pelle

Sognare l’estate e le stelle

Prendiamoci tutto ora che non ci resta più niente

Non ci resta più niente

Vieni più vicino, lasciati guardare

Che negli occhi tuoi

Non ci vedo me, non ci vedo il mare

Dimmi cosa vuoi da questi attimi eterni

Vincere un oscar e un grammy?

Cosa succederà? Lasciamo la città

Tequila e guaranà, guaranà

Guaranà, guaranà

Tequila e guaranà, guaranà, guaranà

Guaranà (Tequila e guaran-)

Tequila e guaranà

Tequila e guaranà

Sale il fumo dall’asfalto e l’ombra si nasconde

Ho un tuo messaggio, un bacio sulla fronte

Giro sospesa nei quartieri

Quant’è bella Milano senza veli

Vengo verso di te, verso di te

Per capire le cose migliori

Che ho perso di te, perso di te

Dovremmo sfiorarci la pelle

Sognare l’estate e le stelle

Prendiamoci tutto ora che non ci resta più niente

Non ci resta più niente

Vieni più vicino, lasciati guardare

Che negli occhi tuo non ci vedo me, non ci vedo il mare

Dimmi cosa vuoi da questi attimi eterni

Vincere un oscar e un grammy?

Cosa succederà? Lasciamo la città

Tequila e guaranà, guaranà

Guaranà, guaranà

Tequila e guaranà, guaranà, guaranà

Guaranà (Tequila e guaranà)

Tequila e guaranà

Tequila e guaranà

Vieni più vicino, lasciati guardare

Che negli occhi tuo non ci vedo me, non ci vedo il mare

Dimmi cosa vuoi da questi attimi eterni

Vincere un oscar e un grammy?

Cosa succederà? Lasciamo la città

Tequila e guaranà