Elodie svela perché è finita con Lele Esposito e parla di Marracash

Elodie ora è felicemente fidanzata con il rapper Marracash, ma quando ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi stava con il collega Lele Esposito.

Intervistata dal settimanale Grazia, Elodie – reduce dal successo di Andromeda al Festival di Sanremo – ha svelato come mai è finita la sua relazione con Lele e cosa l’ha fatta innamorare di Marracash.

A farli allontanare sarebbero stati gli scarsi interessi in comune ed una mancata affinità al di fuori delle telecamere. Cosa che invece con Marracash ha:

“Ci somigliamo, ma esterniamo le cose in modo diverso. Galeotto fu il set del video di Margarita. Ero in costume, ballavo. Lui mi metteva a disagio. La sera poi gli ho scritto un messaggio per invitarlo a cena. Lui crede in me. E lo fa perché è onesto, non perché è il mio fidanzato. Io vivo con i piedi per terra, lui guarda lontano. Lui mi porta su, mi fa respirare. Per me un rapporto deve essere così. Siamo amanti, amici, nemici, siamo tutto. Quello con lui è il rapporto più bello della mia vita. A 20 anni convivevo con un ragazzo di Lecce, mi comportavo come una signora. Oggi che ne ho quasi 30 sono più leggera, più ragazzina”.