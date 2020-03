Elodie torna a parlare della litigata con Marco Masini: nessuna pace all’orizzonte

Ieri Elodie è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. La cantante è tornata a parlare della sua lite con Marco Masini e ha detto che le parole del suo collega l’hanno ferita. Elodie ha ribadito che la lite con l’artista toscano è stata anche un pretesto per parlare del problema del body shaming.

“Battute e critiche al mio peso come quella? Sì, è successo più volte nella mia vita. Marco Masini è il pretesto per parlare dell’argomento. Bisognerebbe stare più attenti a come si usano le parole. Da quando avevo 10 anni mi dicono che sono magra. La mia è una magrezza sana e nel caso in cui fosse una preoccupazione sarebbe bello usare toni diversi. Non mi è piaciuto quello che mi è stato detto. Mi disturbano certe parole perché se sono fatta così che problema c’è? Io parlo per tante altre donne. Perché io non posso piacermi con 5 kg in più o in meno? Chi dice qual è la normalità? Si tratta anche di costituzione. Se abbiamo fatto pace e ho chiarito con lui? Oddio, diciamo che non ho nessun tipo di problema con Marco Masini, volevo solo prendere spunto per parlare di questa cosa”.

Da come ha chiuso l’intervista mi pare di capire che le cose non sono cambiate e che non c’è stata nessuna pace.

La scorsa settimana a Radio 2 Social Club Elodie ha detto di non aver intenzione di far pace con Marco Masini.

“Io già sono complessata per questa storia della mia magrezza, quindi basta. Poi ci siamo incontrati ancora, dietro le quinte del Teatro Ariston e prima di esibirmi mi ha detto ‘però devi mangiare’. Mi guardava e rideva. Io gli ho detto ‘guarda Marco, che io mangio’. Le cose sono 2, o ha aperto un ristorante, oppure è un po’ maleducato. Nessuna pace, io sono ancora arrabbiata con Marco Masini. Adesso non ci voglio fare pace, io sono un po’ infantile”.

Ho lo stesso problema di Elodie, sempre con queste battute sulla magrezza, sulla dieta e sul cibo, anche a me disturba molto.. che si facessero gli affari loro #Verissimo — samantha (@thanktoari) February 29, 2020

Elodie tutto giusto ma non doveva assolutamente parlarne in radio pubblicamente .. se Masini si è permesso una battuta che non doveva glielo facevi presente di persona. Dirlo pubblicamente è scatenare tutti i fan contro di lui #verissimo — Irie (@likeirisheyes) February 29, 2020

