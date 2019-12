Elodie in una pubblicità di intimo, Marracash commenta

Elodie bomba sexy nel nuovo spot Yamamay.

E se Intimissimi per la sua linea Intimissimi Uomo ha spogliato una serie di manzi uno dietro l’altro (che trovate tutti su BitchyX.it, ovviamente), Yamamay ha puntato sulla cantante di Amici a cui ha chiesto anche di intonare una sua versione di Jingle Bells.

Lo spot e la foto promozionale sono stati pubblicati su Instagram dalla stessa Elodie, ricevendo in entrambi i casi le attenzioni del suo fidanzato Marracash. Sotto lo spot pubblicitario ha commentato “Siamo molto calmi”, mentre sotto la foto si è limitato a mettere l’emoji affamata con la lingua di fuori.

Elodie e Marracash sono fidanzati da mesi da quando insieme hanno inciso il singolo Margarita.

“È venuta prima lei, la musica – ha confessato Elodie a Vanity Fair – Ci ha permesso di conoscerci. Sul set del video ho capito che mi piaceva perché ero imbarazzata e io non mi imbarazzo mai. L’ho invitato a cena, senza pensieri, volevo solo conoscerlo meglio. Ora mi sento un’adolescente. Sono una che controlla tutto, ma con lui non riesco a essere distaccata. […] Tutti abbiamo dei metodi, quel mezzo incantesimo che serve a vendere la parte più bella di noi. Con lui non c’è stato, discutiamo, ci sfidiamo, siamo già consapevoli dei nostri difetti. È una cosa onesta, viscerale”.