Elodie e la confessione su Simona Ventura: “Ero molto arrabbiata con lei, ma aveva ragione”

Elodie non è solo una delle voci più belle uscite dalle ultime edizioni di Amici, ma è anche l’artista che ha portato una delle canzoni più radiofoniche del Festival di Sanremo 2020.

Non tutti sanno che la cantante più di 10 anni fa ha partecipato anche ai casting di X Factor. In un’intervista rilasciata oggi a La Repubblica, Elodie ha spiegato come è finita in fila ai provini del talent show di Sky (nel 2008 era ancora in Rai). L’ex Amica di Maria De Filippi ha raccontato un aneddoto ed ha confessato di essersi arrabbiata molto con Simona Ventura, che all’epoca le disse di ‘no’ prima del live.

“Come ci sono finita? Per una scommessa con mio padre. Lui diceva che ero brava, io no, quindi sono andata a fare i provini per X Factor nel 2009. E mi presero. Arrivare agli Home Visit, un passo prima dei live. In realtà non capivo perché mi facessero passare il turno. Studiavo le canzoni e andavo avanti. Poi la Ventura mi disse “non ti prendo perché non ci tieni abbastanza” e mi eliminarono. Mi arrabbiai tantissimo ma aveva ragione. Decisi di non cantare più, non lo feci per qualche anno. Ho ricominciato quando mi sono trasferita a Lecce”.

Elodie ha anche rivelato cosa l’ha spinta a partecipare ad Amici.

“Amici? Ho maturato la decisione di partecipare dopo una lite con un’amica. L’amica con cui vivevo si è inca..ata e io ci sono andata.L’ho fatto per me, per avere una cosa tutta mia di cui essere orgogliosa. E da quando sono entrata vedevo solo la finale”.

Elodie, il provino ad X Factor nel 2008: il video.