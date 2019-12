Elodie svela come ha conquistato Marracash e aggiunge: “A cena l’ho invitato io”

Elodie è tornata a parlare del fidanzato Marracash che ha conosciuto sul set del videoclip Margarita.

“Sì, è vero. Quando ho visto arrivare Marracash, io che sono sempre disinvolta davanti alla telecamera e so gestire bene ogni tipo di situazione, ho provato imbarazzo, mi sentivo osservata da lui” – ha confessato la cantante fra le pagine di Grazia – “La sera, quando sono tornata a casa dopo aver girato il videoclip di Margarita, mi ha scritto un messaggio molto carino. Ma poi a cena l’ho invitato io. Noi ragazze di periferia sappiamo che se vuoi qualcosa devi andartelo a prendere. Nella vita, nel lavoro e anche in amore”.

Ed Elodie ha fatto benissimo ad invitarlo a cena, dato che i due sono tutt’ora innamorati come testimoniano questo scambio di commenti su Instagram.

La cantante di Amici aveva già parlato dell’approccio con Marracash fra le pagine di Vanity Fair:

“È venuta prima lei, la musica, ci ha permesso di conoscerci. Sul set del video ho capito che mi piaceva perché ero imbarazzata e io non mi imbarazzo mai. […] Volevo solo conoscerlo meglio. Ora mi sento un’adolescente. Sono una che controlla tutto, ma con lui non riesco a essere distaccata. […] Tutti abbiamo dei metodi, quel mezzo incantesimo che serve a vendere la parte più bella di noi. Con lui non c’è stato, discutiamo, ci sfidiamo, siamo già consapevoli dei nostri difetti. È una cosa onesta, viscerale”.