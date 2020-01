Eloy Rivera del GF argentino pubblica video gay per adulti, poi ispirandosi a ‘You’ tenta di uccidere la fidanzata e si crede un veggente

Eloy Rivera è stato uno dei protagonisti della penultima edizione del Gran Hermano argentino. Il ragazzo da più di un anno si è iscritto su Only Fans e abbiamo imparato a conoscerlo bene su Bitchy X, soprattutto per alcuni video per adulti girati insieme al calciatore Leo Parraguez. Fino a qui nulla di male, questi personaggi senza nessun talento evidente hanno tutto il diritto di tentare di fare i big money con questo genere di filmati.

In questi giorni però qualcosa è cambiato, Eloy su Twitter ha iniziato a dire di essere capace di prevedere il futuro. Il ragazzo ha pubblicato alcuni tweet bislacchi.

“Comunico con gli alieni. E scoprirò la vera missione per cui sono venuti sul nostro pianeta.

Se hai amici o familiari a San Francisco in California, dì loro di andarsene! Salvagli la vita.

Satana tornerà sulla terra.

Papa Francesco sarà in tutti i notiziari nell’estate 2020.

Justin Bieber e Hailey aspettano un figlio”.

L’ex gieffino ha anche detto di essere un veggente e il più potente guru spirituale al mondo e se l’è presa con I Simpson.

“I Simpson sono controllati dagli Illuminati per allontanarti dalla verità. Come? Ad esempio, sei stato incoraggiato a bere birra, a essere pigro come Homer? A comportarti male a scuola come Bart? Le donne sono state indotte a credere che il loro unico lavoro sia essere casalinghe come Marge. Le due figure positive, Lisa e Meggie sonos tate ridicolizzate e zittite. Una ha il ciuccio in bocca e l’altra è continuamente presa in giro per la sua dieta vegetariana e la sua intelligenza. Tutto questo durerà ancora per poco, I Simpson chiuderanno nel 2020. Sono venuto per portarvi la verità”.

La parte più folle però è arrivata ieri, quando il ragazzo ha pubblicato una foto promozionale della serie You ed ha scritto “questo mi ha detto tutto“. I follower di Eloy sono rimasti spiazzati e lui ha sganciato la bomba con il tweet successivo, in cui ha condiviso un’altra foto di You ed ha anche allegato il trailer e un messaggio inquietante.

“Ho cercato di assassinare la mia ragazza. Sono stato chiuso in una prigione messicana. Sono finito senza soldi, senza veli e pieno di sangue. Questo è quello che mi è successo. Guardate questo trailer”.

Purtroppo quel tweet non era uno scherzo di cattivo gusto e a spiegarlo è stato il diretto interessato ad un magazine argentino.

Il racconto di Eloy Rivera.

“È successo venerdì 27 dicembre nel nostro appartamento. Stavamo litigando e ho dovuto spaventarla, doveva sentire la paura che sarebbe morta. Perché l’ho fatto? Per salvarla da tutti i mali. Si è chiusa in bagno quando mi ha visto avvicinarmi con un coltello. Ho spaccato la porta e sono entrato con il coltello. Non l’ho accoltellata, volevo pensasse di morire. Si chiama Candela, ora è con sua madre. Non mi ha denunciato e si è sempre presa cura di me, pensano che io sia pazzo. Tutto a causa delle mie previsioni. Sono stato incarcerato per alcune ore, mi hanno anche picchiato. Mi hanno legato su una barella, ma sono riuscito a liberarmi grazie ai miei poteri. Hanno detto che ho avuto un delirio mistico come è successo a Matías Alé. Non è mai stato pazzo, quello che gli è successo è reale. Con la mia ragazza ci amiamo ancora. Stiamo tornando indietro. Per ora ho smesso di fare video per adulti, voglio purificare la mia anima e salvare tutti. Tutto ciò che dico sui miei social è vero e succederà. Dovete credermi, si avvererà tutto”.

Io mi auguro che i familiari di Eloy lo aiutino e lo facciano stare in un centro in cui degli esperti possano prendersi cura di lui. Soprattutto spero che la sua fidanzata non sia così folle da tornare in casa con lui.

