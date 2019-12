Lo splendido discorso di Elsa, la bambina trans di 8 anni ai politici spagnoli

In Spagna una delle attiviste più chiacchierate della comunità trans è Elsa Ramos, bambina di soli 8 anni che qualche settimana fa ha preso parte all’Asamblea de Extremadura per chiedere ai politici spagnoli di battersi per i diritti delle persone transessuali.

Elsa ha capito di essere nata nel corpo sbagliato già all’età di quattro anni (e se vi sembra troppo presto, prima di giudicare vi consiglio di recuperare su Netflix il documentario Growing Up Coy) e da appunto altrettanti anni vive nei panni di una femminuccia e da tale si comporta.

Anche a scuola i suoi compagni la chiamano ‘Elsa’ così come il corpo docente, che ha supportato il suo percorso.

Elsa Ramos, il discorso sulla comunità trans spagnola

“Sono una ragazzina transessuale, vivo ad Arroyo de San Serván e negli ultimi 4 anni sto affrontando un percorso molto importante, il percorso della mia felicità. Studio nel collegio Nuestra Señora de la Soledad, la scuola della mia cittadina, ed è proprio lì che ho avuto la fortuna di trovare compagni e compagne pronti a comprendere quale fosse la mia natura umana, fin dal primo giorno. Ricordo a tutti il mio diritto a essere chiamata con il nome di ragazza perché è quello che sento di essere. Di tutto quello che vorrei dire oggi, la cosa più importante è questa: signori e signore che si occupano di politica, continuate a scrivere leggi che riconoscano le diversità delle persone, anche se venite minacciate. Soprattutto non dimenticate che noi, persone transessuali abbiamo diritto a essere quelle che siamo”.

Se llama Elsa.

Tiene 8 años y es una niña trans. Su vídeo apenas dura un minuto y debería ser escuchado por mucha gente. Gracias, Elsa. Gracias por recordarnos que jamás debemos rendirnos: nadie tiene derecho a arrebatarnos la felicidad 💪🏼💜 pic.twitter.com/wfRnQbdAQJ — Nando López 🏳️‍🌈 (@Nando_Lopez_) December 2, 2019

FONTE | FanPage