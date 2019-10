Elton John attacca Madonna: “Cattiva con Lady Gaga, si è comportata male”

Non solo i problemi con la droga di Donatella Versace, Elton John nella sua autobiografia appena uscita ha parlato anche di Madonna e del rapporto problematico che ha avuto con Lady Gaga.

Al cantante inglese non sono andati giù gli attacchi della regina del pop verso la madrina dei suoi bambini (e dal ‘reductive‘ al ‘she’s not me’ sono stati parecchi).

“Ero solito prendere in giro [Madonna] per l’uso che fa del playback durante i suoi spettacoli, ma il problema è iniziato davvero quando ha parlato male di Lady Gaga in un programma americano. Non si è comportata bene. Ho capito che il singolo Born This Way di Gaga sembrava decisamente simile a Express Yourself. Avrebbe dovuto prenderlo come un complimento e invece no. Soprattutto quando una persona afferma di essere dalla parte delle donne, deve evitare queste guerre. Penso che sia semplicemente sbagliato quello che ha fatto in questi anni. Un artista affermato non dovrebbe buttare giù un artista più giovane all’inizio della sua carriera.”

Non sappiamo tutti i retroscena tra Madonna e Gaga o tra la Germanotta e Christina Aguilera (che tra loro due ci sono vari rumor che mettono in cattiva luce il team di Gaga), ma personalmente non sopporto quando le popstar, le conduttrici e le attrici si scornano e poi danno la colpa ai media brutti e cattivi.

Negli anni abbiamo visto dive di vario tipo lanciarsi frecciatine velenose e attacchi espliciti, per poi uscirsene con il classico “noi donne dobbiamo supportarci, i media cercano di metterci contro, ma non ci riusciranno“.

Troppo difficile ammettere di essere delle str**ze vendicative e permalose? Nella vita si può cambiare idea e far pace, ma buttare fumo negli occhi fingendo di non aver mai fatto le stro**e le fa sembrare solo delle falsone di prima categoria.

Elton: “Madonna was nasty to Gaga” Umm didn’t you once say that people who lip sync should be shot, which was a dig at Madonna… Hypocritical old queen pic.twitter.com/kVXNrEk2JY — brad (@discoprayers) October 23, 2019