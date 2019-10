Elton John critica Beyoncé e riempie di complimenti Lady Gaga

Elton John non le manda certo a dire e in una recente intervista concessa a GQ ha duramente attaccato la colonna sonora del nuovo Re Leone. Il cantante inglese ha anche sottolineato lo scarso successo in classifica del disco di Beyoncé ‘The Lion King: The Gift’.

“Per quanto mi riguarda la nuova versione di The Lion King è stata una grande delusione. Parlo soprattutto della colonna sonora. Perché credo che abbiano incasinato la musica. La musica era una parte molto importante dell’originale e la musica nel film attuale non ha avuto lo stesso impatto. La magia e la gioia si sono completamente perse. Infatti la colonna sonora non ha avuto lo stesso impatto nelle classifiche che ha avuto 25 anni fa, quando era l’album più venduto dell’anno. La nuova colonna sonora è crollata nelle classifiche così rapidamente, nonostante l’enorme successo al botteghino del film. – ha continuato Elton John – Vorrei essere stato coinvolto di più, ma la visione creativa di chi si è occupato della nuova musica era diversa questa volta e non sono stato accolto o trattato con lo stesso livello di rispetto e professionalità. Questo mi rende estremamente triste. Invece sono così felice che lo spirito giusto per la musica viva con il musical teatrale Lion King, in quel caso è tutto perfetto”.

Elton ha invece speso delle bellissime parole per Lady Gaga, che secondo lui ad oggi è l’unica vera superstar.

“Le superstar? Ce n’è solo una adesso. Anche perché non si può essere tali solo vendendo i dischi, servono anche le esibizioni live. L’unica vera star al momento è Lady Gaga. Lei potrà avere una carriera come quella di Barbra Streisand. Ha l’ambizione, ha il talento che esce da ogni poro del suo corpo, quindi dipende da lei se lo vuole e penso che lo voglia.”

Amatela, odiatela, ma Elton John non ha tutti i torti, Gaga è a tutti gli effetti una vera superstar. La Germanotta come poche altre è riuscita a lasciare il segno nella musica, nella moda e a cavarsela anche in tv e al cinema.

