Elton John fa delle rivelazioni sui problemi di droga avuti da Donatella Versace e fa i nomi di altri vip

Ieri è uscita l’autobiografia ufficiale di Elton John. Il cantante inglese nel libro racconta – tra le tante cose – di come ha salvato Donatella Versace dalla sua dipendenza dalla cocaina. Elton svela anche di aver aiutato altri vip, tra cui Eminem e George Michael.

“Ricordo molto bene il momento in cui Donatella chiese il mio aiuto. L’ ho portata in un centro di disintossicazione. Non è sempre la scelta migliore, anche perché le persone non sono pronte a questa eventualità. Era in un stato terribile e sapevo che dietro quella sua richiesta c’ era qualcosa di più”, scrive il cantante. Ho aiutato molta gente a tornare sobria e pulita. È successo anche con Eminen, anche lui non messo bene. Così è stato anche per George Michael. Andò in Svizzera per conto suo. Era una testa dura”.

In molti hanno accusato Elton John di essere stato poco carino nei confronti di Donatella per aver scritto della sua dipendenza. La realtà è che più di un anno fa è stata proprio la stilista in un’intervista concessa al sito di moda Ssence a parlare del suo periodo più buio.

Donatella Versace, Elton John & Gianni Versace pic.twitter.com/CdZ8QjLyQk — Adam Joseph M. (@AdamJosephM__) July 19, 2015