Elton John si accascia sul pianoforte e interrompe un concerto: “Sto male” (VIDEO)

Momenti di paura per i fan di Elton John. Durante il concerto di sabato sera ad Auckland, il cantante inglese ha chiuso Candle in The Wind e poi – in lacrime – si è accasciato sul pianoforte.

“Scusatemi, ma non sto affatto bene. Ho appena perso completamente la voce. Non posso cantare. Devo andare. Mi dispiace”.

Elton è stato portato nel backstage, dove i dottori l’hanno visitato. Dopo diversi minuti l’artista è tornato sul palco ed ha completato il concetto, in una versione ridotta.

Poche ore dopo lo show, Elton John dai suoi account ha ringraziato i fan.

“Voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato al concerto di stasera ad Auckland. Oggi mi è stata diagnosticata la polmonite, ma ero determinato a offrirti il miglior spettacolo possibile. Ho suonato e cantato il cuore, fino a quando la mia voce non ha più retto. Sono deluso, profondamente turbato e dispiaciuto. Ho dato tutto quello che avevo. Grazie mille per il vostro straordinario supporto e tutto l’amore che mi avete mostrato durante la performance di stasera. Vi sono eternamente grato. Con amore, Elton John”.

Elton in tears, his voice has gone. Leaving the stage after 1 hr 50 mins to a standing ovation… #EltonFarewellTour #EltonJohn pic.twitter.com/YLzEecP5vW — OneHandedBaker (@OneHandedBaker) February 16, 2020

Elton John is apologizing to fans after he was forced to cut short a performance in New Zealand due to walking pneumonia and had to be assisted off stage. https://t.co/WGO8Syx3gZ pic.twitter.com/ODUuTqz1LS — ABC News (@ABC) February 16, 2020

PH: BEN GIBSON PHOTO