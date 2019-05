Emanuela Folliero come Pamela Prati: “Anche io sono stata raggirata”

Emanuela Folliero come Pamela Prati ha avuto il suo Mark Caltagirone. Dodici anni fa un finto Pierce Brosnan l’ha contattata facendole credere di essersi innamorato di lei. In realtà dietro al fake dell’attore, si nascondeva una donna italiana incriminata per truffa.

La Folliero ovviamente ha denunciato la truffatrice.

“Anche io sono stata raggirata. 12 anni fa sono stata contattata da un profilo strano. Lui diceva di essere l’attore Pierce Brosnan. Mi arriva questa mail in inglese. Lui mi racconta che stava girando un film in Toscana e che gli ricordavo sua moglie Cassandra, morta per un tumore. Voleva sapere se avevo conoscenze per cercare casa in Toscana. Gli ho chiesto delle foto per confermare la sua identità.Gli ho detto ‘fatti una foto con un frutto’. Passano due giorni e mi arriva questa foto di Pierce sulle scale con un foglio A4 e sopra una mela. Mi sono detta ‘vuoi vedere che è davvero lui?’. Però cerano diverse cose che non mi convincevano. Lui cercava casa in Toscana, secondo me voleva che io anticipassi una caparra per lui, o una cosa di questo tipo.

Per fortuna, ho degli amici che si interessano di queste cose. Hanno fatto una brevissima indagine con la polizia postale. Si è scoperto che era una donna italiana, già incriminata per truffa e raggiri. Io l’ho denunciata.”