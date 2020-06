Emis Killa polemico con Hell Raton giudice ad X Factor: “Mai stato popolare”

Emis Killa è stato recentemente intervistato da Blogo dove ha parlato anche di X Factor, commentando l’indiscrezione lanciata da DavideMaggio.it che lo vedeva dietro al bancone dei giudici.

“Io giudice ad X Factor? Mi sarebbe piaciuto perché è un format che ho seguito soprattutto agli albori. Sky ha sempre delle belle produzioni. Sicuramente, se mi avessero chiamato, avrei accettato. Mi ero anche proposto lo scorso anno, ma credo che fossero già in direttura d’arrivo con Sfera Ebbasta. Quest’anno non c’è stato nessun contatto: io non mi sono proposto, loro non mi hanno chiamato. Non so come sia uscita questa notizia”.