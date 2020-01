Emis Killa single dopo 8 anni: “Io e Tiffany ci siamo lasciati” – ecco perché

Emis Killa e la fidanzata Tiffany si sono lasciati dopo 8 anni di storia.

A svelarlo è stato il rapper su Instagram:

“Non amo spiattellare i caz*i miei sui social ma […] ebbene sì, io e la madre di mia figlia non stiamo più assieme e manco da poco, da ormai qualche mese. Chiederei cortesemente a tutti di non fare domande da gossippari a riguardo: il perché di questa scelta sono solo affari nostri. Posso solo rassicurare tutte le persone che ci vogliono bene, poiché siamo in buoni rapporti, non ci vogliamo male, vedo mia figlia tutti i giorni e continueremo ad essere una famiglia quando condividiamo il tempo con lei. Non dispiacetevi per noi. Dispiacetevi per le coppie che si ostinano a rimanere assieme e arrivano a lanciarsi i coltelli dietro, talvolta rovinando l’infanzia ai figli”.