Emis Killa delira sui social e fa un passo indietro, ma nessuno gli crede

Emis Killa ieri pomeriggio ha pubblicato un post su Twitter in cui ha scritto che le ascelle di una donna non dovrebbero mai odorare neanche dopo una maratona.

Un post totalmente privo di logica (le ghiandole sudoripare le hanno entrambi i sessi, perché ad una donna non è permesso ‘puzzare’ dopo una maratona?) che è stato accusato dal web anche di essere un filo sessista.

Ovviamente il rapper è stato sommerso (giustamente) dalle critiche e per cercare di buttare acqua sul fuoco ha risposto che si trattava di uno ‘scherzo’, peccato che nessuno gli abbia creduto e l’acqua si è trasformata in benzina e lo shitstorm nei suoi confronti è aumentato.

Comunque, mi sono divertito a farvi girare un po’ le palle. Ora vado a incontrare i miei fan, vi lascio qua a indignarvi. Buona giornata zozzoni. 🌺 — Emis Killa (@RealEmisKilla) 22 giugno 2019

Comunque, popolo di Twitter, giuro che ora sono serio: prendervi per il culo è la cosa più semplice e divertente del mondo. Basta che leggete una cosa e la prendete seriamente. Mi dispiaccio a pensarvi così ingenui e e privi di stimoli concreti. — Emis Killa (@RealEmisKilla) 22 giugno 2019

Le cose che ho letto oggi (riferite a me) sono di gran lunga peggiori delle mie provocazioni, eppure non gli do peso. Sono felice della mia vita e non mi interessa il parere di un gruppo di avatar, giuro, a voi invece perché frega tanto della mia opinione? — Emis Killa (@RealEmisKilla) 22 giugno 2019

Tra le tante cose che mi avete scritto una ricorrente è stata “ecco perché l’Italia non va avanti”. E invece l’Italia non va avanti perché se io dico che le persone (e non “le donne”) sporche sono un incubo, siete tutti qua a parlare di quello, tanto da mandarmi in tendenza. — Emis Killa (@RealEmisKilla) 22 giugno 2019

Al contrario di quanto possiate dire, io in TV o in classifica ci vado da 10 anni anche facendo solo musica. Voi perché non mandate in tendenza le giuste cause invece? La stessa energia impiegata in altro vi salverebbe. Perché siete così rincoglioniti? — Emis Killa (@RealEmisKilla) 22 giugno 2019

La Suscettibilità del web mi fa capire quanto altrettanto facile sia sembrare una persona sensibile e solidale anche quando magari non è così. — Emis Killa (@RealEmisKilla) 22 giugno 2019

Scrivermi “fallito” non farà sì che la Cosa diventi vera. Odio sembrare arrogante, ma continuo a pensare che solo la gente frustrata si preoccupi di perdere tempo a insultare la gente sui social. Io non l’ho mai fatto, manco da sbarbo. — Emis Killa (@RealEmisKilla) 22 giugno 2019

Comunque a proposito di acqua e docce, visto che mi è stato consigliato un bagno di umiltà ora mi butto in piscina. Spero che l’invidia vi abbandoni e che troviate la retta via. Esiste solo la realtà. Il resto è nella vostra testa. Ciao amici. — Emis Killa (@RealEmisKilla) 22 giugno 2019

Purtroppo poco dopo è tornato sui suoi passi facendo un’altra battuta su cosa possono e non possono fare le donne, tipo scoreggiare. Perché è noto che le donne non producono gas intestinale e se lo fanno odora di rose. No?