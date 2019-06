Emis Killa scrive un tweet assurdo sulle donne e scatena una polemica

Qualche mese fa Emis Killa ha scritto un tweet sugli uomini cornuti, spiegando perché si meritano di essere traditi.

Ieri invece il rapper ha rivolto la sua attenzione all’universo femminile, dicendo che alle donne non dovrebbero puzzare le ascelle, nemmeno dopo una maratona.

“A una donna non dovrebbero mai puzzare le ascelle. Neanche se fa la maratona di New York. Che incubo.”

Ovviamente queste parole hanno scatenato un’enorme polemica. Emis ha cercato di mettere una toppa sul buco con una live.

“Questo tweet è girato e ho un gruppo di femministe che mi stanno insultando. Il commento era provocatorio e ironico. Fa parte dell’ironia che ho da un po’ e che non viene capita. A parte che anche gli uomini non dovrebbero puzzare. Che ho detto di male? A me la gente che non si lava fa schifo. Sono scuse per darmi contro. Non ci siamo. Se vi indignate significa che voi puzzate”.