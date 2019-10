Emma parla dopo la malattia e annuncia l’uscita dell’album

“Voglio la musica ancora e ancora per tutta la vita. Sono la ragazza più felice del mondo“; con queste parole Emma Marrone ha parlato per la prima volta dopo l’intervento chirurgico che ha dovuto subire due settimane fa.

Un intervento per rimuovere quello che la stampa aveva etichettato come un tumore alle ovaie (come dichiarato da una sua amica al settimanale DiPiù), ma che il team della cantante ha prontamente smentito.

“Tutte le notizie che stanno circolando attraverso i media negli ultimi giorni riguardanti ipotetiche cartelle cliniche, radiografie, dettagli rispetto allo stato di salute e la convalescenza dell’artista – conclude – e dichiarazioni da parte di medici e da parte di terzi sono infondate e basate su supposizioni”.

Adesso Emma Marrone sta bene e dopo il singolo Io Sono Bella ha annunciato l’uscita dell’album Fortuna, prevista per il prossimo 25 ottobre. Il tutto promosso con un concerto all’Arena di Verona.