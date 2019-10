Emma: ascolta il nuovo album Fortuna

Dopo il lancio del singolo Io Sono Bella Emma Marrone si è dovuta fermare a causa di problemi di salute abbastanza seri. Adesso però la cantante sta meglio ed è tornata al lavoro, oggi infatti è uscito il suo nuovo album Fortuna.

Se già con Essere Qui la Marrone si era allontanata dal sound dei primi album, in questo disco sono quasi spariti del tutto i pezzoni da urlare a squarciagola alla Calore o Amami. Questo ovviamente non significa che non ci siano canzoni valide, personalmente al primo ascolto mi hanno colpito molto Corri, Luci Blu e Basti Solo Tu, davvero due bei pezzi.

Fortuna, ascolta il nuovo album.

Il terzetto finale Corri, Basti solo tu e A mano disarmata ti uccide #Fortuna pic.twitter.com/ZIDcxIUkWf — 𝕸𝖆𝖗𝖎𝖘 (@__m_r_s___) October 24, 2019