Emma e Belen si incontrano a Tu Si Que Vales: il gesto della cantante e la reazione della Rodriguez

Ieri sera Emma Marrone è stata una degli ospiti della terza puntata di Tu Si Que Vales. La vincitrice di Amici è arrivata in studio ed ha cantato il suo nuovo singolo (scritto da Vasco Rossi) Io Sono Bella. Dopo l’esibizione Emma ha scherzato con Maria De Filippi ed ha fatto chiacchierare i social per un gesto nei confronti di Belen Rodriguez.

La cantante ha salutato il pubblico, ma prima di uscire si è diretta verso la moglie di Stefano De Martino e l’ha baciata sulla guancia. La Rodriguez ha risposto in maniera carina, con un: “Brava!”

I livelli di iconicità di questo bacio sono quasi gli stessi di quello tra Madonna e Britney Spears agli MTV Video Music Awards del 2003.

Ok, scherzavo, anche perché…



Comunque questa non è la prima volta che sui social il nome di Emma è stato riaccostato a quello di Belen. La scorsa settimana infatti la Marrone ha imitato la Rodriguez durante la presentazione dell’album Fortuna a Napoli.

Emma Marrone saluta Belen: le foto del bacio

Emma che saluta Belen prima di uscire dallo studio si dimostra per l’ennesima volta una gran signora.

Donna con la D maiuscola. #TuSiQueVales — •LP• 🍞🥪 (@isorrisidiem) November 2, 2019