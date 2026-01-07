Emma Marrone colta alla sprovvista davanti a Victoria Cabello | Le parole su De Martino spiazzano tutti

La storia tra Emma Marrone e Stefano De Martino, nata sotto i riflettori di Amici, ha sempre affascinato il pubblico. Dopo la celebre rottura e la successiva relazione di De Martino con Belen Rodriguez, i rapporti tra i due sono apparsi per anni distanti. Tuttavia, il tempo ha ricucito le ferite, trasformando un passato burrascoso in una solida amicizia, tanto che negli ultimi tempi non sono mancate uscite pubbliche e interazioni, alimentando persino voci su un possibile ritorno di fiamma, prontamente smentite.

Nonostante la loro relazione appartenga a un’era passata, la curiosità del pubblico e dei media non accenna a diminuire. Ed è proprio in questo contesto che Emma si è trovata in una situazione inaspettata. Durante la registrazione di “Fuori di Cabello”, il nuovo podcast di Victoria Cabello, la conduttrice ha posto alla cantante un quesito che l’ha visibilmente colta di sorpresa. La domanda era tanto singolare quanto imbarazzante: Victoria ha chiesto a Emma di autovalutarsi in ambito “amoroso” su una scala da 1 a 10, specificando che il 10 in questa scala era rappresentato da Stefano De Martino.

La reazione di Emma è stata immediata e decisamente eloquente: un secco e perentorio “Ma io cosa ne so?!”, che ha lasciato intendere il suo disagio e la sua difficoltà nel rispondere a una provocazione così diretta e personale.

Emma e stefano: Un passato ingombrante

La domanda di Victoria Cabello, seppur ironica e curiosa, ha toccato un nervo scoperto nel lungo percorso emotivo di Emma Marrone. Non è difficile immaginare il perché di tale imbarazzo: chiedere a una persona di valutare la propria “performance amorosa” usando un ex partner come parametro massimo è una situazione oggettivamente scomoda, specialmente quando l’ex in questione è una figura così presente nell’immaginario collettivo e nella storia personale della cantante.

Considerando che Stefano De Martino è stato il suo fidanzato per quasi tre anni, ci si potrebbe aspettare che Emma avesse elementi per rispondere, anche in modo scherzoso. Il suggerimento, forse, era quello di cogliere l’occasione per sottolineare la propria forza e la propria esperienza nelle relazioni. Una risposta come: “Se sono rimasta anni con un 10, significa che sono una brava compagna vibrante e affettuosa almeno quanto lui”, avrebbe potuto trasformare il momento di difficoltà in un’affermazione di sé. Invece, la sua risposta secca ha evidenziato come, nonostante l’apparente distensione dei rapporti, alcune ferite o semplicemente la necessità di porre un confine netto tra passato e presente rimangano.

Il pubblico, d’altra parte, continua a seguire con particolare attenzione ogni interazione tra i due, quasi a voler ritrovare un barlume di quella che fu una delle coppie più amate e discusse del panorama televisivo italiano. Questo costante riflettore sul loro passato rende ogni domanda, anche la più innocua, potenzialmente carica di significato e aspettative.

Tra palco e rifiuti: Il rapporto attuale

Nonostante le domande scomode e le speculazioni, il rapporto tra Emma Marrone e Stefano De Martino sembra aver raggiunto una fase di maturità e sincera amicizia. Le loro recenti interazioni pubbliche ne sono una chiara dimostrazione. Lo scorso 8 aprile 2025, Emma è stata ospite di Stefano De Martino a Rai Due, durante l’ultima puntata di “Stasera Tutto è Possibile”, un incontro che ha mostrato una grande sintonia e complicità tra i due, lontana da ogni traccia di rancore o imbarazzo, almeno sul palco.

Tuttavia, l’amicizia non implica necessariamente una collaborazione professionale a 360 gradi. Stando a quanto rivelato dal giornalista Giuseppe Candela, Stefano De Martino avrebbe tentato di coinvolgere Emma anche nella puntata speciale di “Affari Tuoi” legata alla Lotteria Italia. Pare che la vincitrice di Amici abbia gentilmente declinato l’invito, dimostrando di saper tracciare dei confini chiari tra la sfera personale e le opportunità professionali, scegliendo i propri impegni con discernimento.

Questo episodio evidenzia la capacità di Emma di mantenere la propria indipendenza artistica, pur mantenendo un legame amichevole con l’ex compagno. Nonostante questo “no” professionale, il loro percorso incrociato non è destinato a fermarsi. Entrambi saranno tra gli ospiti della nuova edizione di “C’è posta per te”, un altro appuntamento che conferma la loro duratura amicizia e la loro capacità di gestire un rapporto complesso sotto i riflettori. Un esempio di come ex amori possano trasformarsi in legami duraturi, seppur con le loro sfide e i loro confini ben definiti.