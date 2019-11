Emma, i suoi fan sono in rivolta e lei cerca di calmarli: “Adesso però placatevi”

Ieri i fan di Emma Marrone hanno fatto una scoperta bislacca. Secondo gli ammiratori della cantante di Fortuna, Spotify favorirebbe altri artisti italiani a discapito della Brown. Come? Stando a quello che hanno scritto migliaia di ragazzi su Twitter, la nota piattaforma di streaming inserirebbe i soliti cantanti nelle playlist più popolari, anche con brani usciti da poche ore, trattamento che non verrebbe riservato alla Marrone.

Emma dopo aver visto il polverone alzato dai suoi marroncini ha deciso di non gettare benzina sul fuoco ed ha chiesto loro di calmarsi.

“Ciao a tutti, ovviamente mi sono svegliata stamattina e ho trovato questo bordello che avete fatto su Twitter. Io capisco il vostro punto di vista, capisco che è una vostra iniziativa per dimostrarmi tutto l’affetto e tutto l’amore che avete nei miei confronti. Adesso però io vi dico: placatevi. Unite le energie e invece di fare altri 18 mila tweet – mi sembra che il messaggio sia arrivato – fate 18 mila stream che così siete più in linea con quello che sono sempre stata io e con quello che vi ho sempre spiegato”.

Dopo i quasi 20.000 tweet ricevuti, Spotify dovrà dare delle spiegazioni.



I tweet di supporto ad Emma.

Se Emma Marrone avesse lo stesso trattamento riservato agli altri cantanti tipo la presenza nelle principali playlist son dal giorno dell’uscita, a quest’ora avrebbe certificato di tutto.

Nonostante ciò continua a certificare da sola con le sue forze.#ChiediloASpotify — IL GIO // (@makakog) November 13, 2019

Il primo giorno io sono bella di @marroneemma ha fatto più di 100 000 ascolti perché non è entrata nella hot Hits Italia come Ghali o Mengoni??? Chi decide le regole??? Quali sono le regole?? Spiegate @spotifyitaly #chiediloaspotify — claudia_brownie (@CBrownie007) November 13, 2019

DOMANDONA A @SpotifyItaly:

come mai alcuni artisti direttamente a mezzanotte finiscono nella hot hits Italia e altri come @MarroneEmma no, nonostante i risultati? ? @SpotifyItaly #ChiediloASpotify QUELLI DI SPOTIFY SONO BRAVI SOLO A FARE REGALINI AD EMMA. — MariEm🐞 (@Browin93) November 13, 2019

⚠️ATTENZIONE GENTE⚠️

Siccome non vediamo un aumento di ascolti su Spotify, abbiamo pensato di chiedere direttamente a loro spiegazioni su perché Emma non rientri nelle varie Playlist!

Twittiamo tutti e cerchiamo di farci notare entrando in tendenza!!!

Copiate questo tweet ⬇️ pic.twitter.com/3FAspmOqCp — MELANY (@melanybhytes) November 12, 2019