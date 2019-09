Emma perseguitata da un fan sbotta – lo sfogo su Instagram

Giovedì scorso un follower di Emma Marrone la ha consigliato di cambiare staff.

“Considerazione generale? Tu meriti di più di questo. Potresti cambiare staff al termine del decennale”.

La cantante di Amami non c’ha visto più e si è sfogata in una storia du Instagram. Emma ha rivelato che il ragazzo in questione le scrive sotto ogni post, denigrando continuamente il suo lavoro e quello del suo staff. La vincitrice di Amici ha chiuso augurando al “fan” di riuscire nelle sue cose, ma di non incontrare mai persone saccenti e presuntuose come lui.



“Caro Emanuele. Sono giorni che sotto ogni mio post arriva puntualmente il tuo commento. Commenti atti a denigrare il mio lavoro e quello della mia casa discografica. Non ho un social media manager. Non sono perfetta, ma almeno sono io tutti i giorni a gestire le cose mettendoci tutta la mia onestà. Non mi sembra di averti incontrato per i corridoi di qualche casa discografica, ma da casa si sa, tutti sanno fare tutto. Ti auguro di riuscire nelle tue cose e di non avere mai a che fare con persone presuntuose e saccenti come te. Ti auguro che il tuo lavoro venga sempre rispettato, perché dietro ogni singolo passo non hai minimamente idee di quanto lavoro ci sia dietro”.

Non è la prima volta che Emma Marrone risponde agli attacchi di un fan. L’anno scorso un follower l’aveva accusata di non essere carina con gli ammiratori e di non concedere foto e lei l’aveva smascherato dimostrando di aver fatto molte foto con il soggetto in questione.

La reazione dei fan di Emma.

Però Emma non accetta le critiche mai..cosa c’era di negativo?? È da anni che le cose no vanno e nn solo Spotify ..ci sono tanti fan persi nei tour altri che si fanno domande e anche lei dovrebbe iniziare a farsele invece di dare la colpa ai fan .. vogliono solo il meglio x lei https://t.co/tSEcL7mWTH — cla_brownie007 (@CBrownie007) September 14, 2019

Pur di sminuire Emma I fan di Ale postano solo quello che conviene a loro 😂😂😂 MI. DISPIACE MA ALE NON MERITA QUESTI FAN.

Poi guai se giudichi I singoli di Ale pero’.

Che poracci pic.twitter.com/014i1ZYAzj — 🏹MariEm🖤 (@MariaEm84) September 6, 2019