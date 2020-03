Emma Marrone si arrabbia su Instagram: “Basta con queste put*anate”

Proprio come moltissimi suoi colleghi, anche Emma Marrone in questo periodo di quarantena ha iniziato a fare diverse live su Instagram. In una diretta con Alessandra Amoroso c’è anche stato un simpatico imprevisto, perché la cantante di Immobile credeva di essere in videochiamata solo con l’amica e si è lasciata andare a qualche esternazione bislacca. Dopo quell’episodio le due non hanno fatto più live insieme e per questo motivo qualche giorno fa un follower della Marrone ha chiesto ad Emma se fosse ancora in buoni rapporti con Alessandra e lei ha risposto: “Penso di esser stata chiara: io e Alessandra siamo amiche”.

Le domande sulle mancate dirette sono continuate ed Emma ha spiegato il motivo, aggiungendo poi di smetterla con ipotesi assurde e “putt**ate”

“Abbiamo rimandato le dirette perché lei, in questo preciso momento, vuole mantenere una certa riservatezza, com’è giusto che sia, non servono a nulla tutte queste put***ate che inventano”.

Onestamente non capisco nemmeno la ragione di questi dubbi dei fan. Le due ragazze nella breve diretta che hanno fatto due settimane fa erano evidentemente in ottimi rapporti, inoltre Alessandra non sapeva di essere vista da 11.000 follower, quindi il suo atteggiamento non era nemmeno condizionato.

L’ultima live di Emma e Alessandra Amoroso: il video.